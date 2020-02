Governo: Patuanelli, 'se Renzi sfiducia Bonafede è fine governo'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Non ho visto Renzi in tv perché ero a Bruxelles ad occuparmi di temi che hanno una certa importanza per il nostro paese. La mozione di sfiducia proposta da Renzi al nostro capo delegazione Bonafede significa mettere fine al governo". Così Stefano Patuanelli, il ministro dello Sviluppo economico a 24Mattino.