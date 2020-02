Governo: Rotondi, 'prepariamo Gruppi scudocrociato per prossimo Parlamento'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "E’ vero ciò che scrive un autorevole quotidiano: ci siamo visti ieri a casa mia, ma ci saremmo potuti vedere anche in una cabina telefonica, visto che i parlamentari democristiani sono solo quattro. Stiamo preparando i Gruppi parlamentari, è vero. Ma nel prossimo Parlamento, quello che sarà eletto col proporzionale". Lo chiarisce Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera.

"Ci parliamo ogni giorno, ma del rilancio unitario dello scudocrociato. Il resto -assicura- non ci riguarda: oltretutto perché dovremmo salvare un governo di cui non facciamo parte? Sarebbe una mossa poco democristiana, ci spera solo Renzi per risolvere i suoi problemi. Noi non abbiamo paura del voto: un partito che prende nel Sud risultati quasi a due cifre e ha un solo deputato, secondo voi ha paura del voto?"