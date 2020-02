IV: Renzi a governo, ‘100 commissari in cantieri più importanti e Italia svolta’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Cento commissari per salvare il Paese”. Lo dice Matteo Renzi alla presentazione del piano Italia Shock. “Ci sono due esempi di buon funzionamento, la ricostruzione del Ponte di Genova e l'Expo di Milano. Dunque la nostra proposta è: mettete i commissari nei cantieri più importanti di questo Paese. Mettete cento commissari in questo Paese e l'Italia svolta. Per rimettere in moto l'Italia la struttura commissariale è l'unica soluzione percorribile”.