Mafia: Boccassini, 'A Caltanissetta non mi volevano per le indagini su via D'Amelio'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Io ero disponibile persino a un trasferimento d'ufficio da Milano alla Procura di Caltanissetta, ero disposta a restare anche per la tutela delle indagini. Ma l'allora Procuratore Tinebra disse 'assolutamente no', cioè non mi volevano…". Lo ha detto Ilda Boccassini proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. "Sì, sono stata così imbecille da essere disposta a trasferirmi a Caltanissetta".