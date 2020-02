Mafia: Boccassini 'capii che Scarantino diceva sciocchezze e mi mandarono via'/Adnkronos (8)

(Adnkronos) – Parole che infiammano il pm Stefano Luciani che sbotta, rivolgendosi al Presidente del Tribunale D'Arrigo: "Presidente la invito a far presente alla teste che si deve limitare a rispondere alle domande. Non siamo qui per prendere lezioni da nessuno: visto che si parla di decoro delle toghe, cosa si doveva fare in quel caso, non verbalizzare quello che diceva Scarantino?". Il Presidente prova a riportare la calma e invita le parti a stare tranquilli. Ma gli animi sono ormai surriscaldati. Solo dopo le 19, con le domande dei legali dei tre imputati, l'udienza fiume termina. Con le parole di Ilda Boccassini che dice: "Io, purtroppo, non ho svolto un ruolo, nelle indagini sulla strage di via D'Amelio". Il processo è stato rinviato a venerdì prossimo, 28 febbraio.