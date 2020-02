Mafia: Boccassini, 'da cacciare da ogni funzione pubblica chi addestrava Scarantino'**

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Se i colloqui investigativi con Vincenzo Scarantino servivano per addestrare Scarantino, chi li ha fatti meriterebbe solo di essere cacciato da ogni funzione pubblica…". Così l'ex Procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, che tra il 1992 e il 1994, collaborò alle indagini su via D'Amelio, deponendo in videoconferenza al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino.