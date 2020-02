Mafia: Boccassini, 'dopo le stragi ero servita a far fare carriera a tutti'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Non mi volevano, signor pubblico ministero. ero servita a far fare carriera a tutti, ma io non ero andata per questo scopo". Lo ha detto l'ex Procuratore aggiunto di Milano, ilda Boccassini, deponendo, in videoconferenza, al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. il periodo a cui si riferisce è quello dell'estate 1994, quando Vincenzo Scarantino decise di collaborare. "Non vedevano l'ora che io abbandonassi Caltanissetta – dice ancora il magistrato andato in pensione a dicembre – Se avessero seguito le mie indicazioni, sia i pm che gli avvocati avrebbero avuto il tempo, la professionalità per capire che Scarantino non era credibile".