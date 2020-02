Mafia: Boccassini, 'non ho memoria di colloqui con Scarantino fatti con poliziotto Bo'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Non ho memoria che ai colloqui investigativi fatti con Vincenzo Scarantino alla mia presenza ci fosse anche Mario Bo. Ma non esclude che ci fosse". Lo ha detto Ilda Boccassini, l'ex Procuratore aggiunto di Milano proseguendo, dopo la pausa pranzo, la deposizione al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio a Caltanissetta. Mario Bo è uno dei tre poliziotti imputati del processo per calunnia aggravata, insieme con Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei che facevano parte del gruppo 'Falcone e Borsellino'. "Io ad agosto del 1994 non c'ero perché ero in ferie – dice Boccassini – per quello che ho letto non ricordo se ci fosse Bo. ma se ci fosse stato sarebbe stato legittimo come altri funzionari.

Per quelli fatti in cui c'ero anche io tenderei ad escluderlo". E alla domanda dell'avvocato di Bo, Giuseppe Panepinto, se fosse possibile che la presenza di in investigatore non fosse verbalizzata, Ilda Boccassini replica: "Avvocato, non avrei mai consentito che non fosse verbalizzata la presenza di chiunque partecipasse agli interrogatori".