Mafia: Boccassini, 'non sapevo di rapporti tra i servizi segreti e la Procura di Caltanissetta'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Appresi della notizia di una collaborazione tra i servizi segreti e la Procura di Caltanissetta solo da giornali. Io vidi Contrada per la prima volta durante un interrogatorio Forte Braschi". Lo ha detto Ilda Boccassini deponendo, in videoconferenza, al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio a Caltanissetta. "Da da quando sono stata a Caltanissetta non ho saputo di un rapporto con i servizi – dice – che poi, non in mia presenza, colleghi si incontrassero con esponenti dei servizi segreti non lo so". "Ma devo aggiungere una cosa: davanti alle due stragi che hanno sconvolto il mondo e hanno destabilizzato le istituzioni che il procuratore abbia avuto contatti con i servizi non mi sembra una cosa terribile ma fa parte delle cose di un normale nucleo di rapporti che sono nati e cresciuti e mantenuti nel limite della legge.

Ma questo non lo so".