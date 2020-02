Mafia: Boccassini, 'Scarantino diceva sciocchezze e bisognava fermarlo'**

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Quando tornai dalle ferie di agosto del 1994 ed ebbi modo di vedere il contenuto degli interrogatori di Vincenzo Scarantino, lessi che diceva sciocchezze e che bisogna fare in modo di fermarlo per evitare che dicesse altre sciocchezze". Lo ha detto l'ex Procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, continuando la deposizione al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. Il falso pentito Scarantino con le due dichiarazioni fece condannare ingiustamente alcuni imputati nel processo sulla strage Borsellino.