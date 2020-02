Mafia: Boccassini, 'se colloqui Scarantino sono serviti per depistaggio non so cosa pensare'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Se i colloqui con Vincenzo Scarantino sono serviti per creare il 'depistaggio più importante della storia', come lo definisce la sentenza Borsellino, facendo dire imbecillità a Scarantino, non so cosa pensare. Da cittadino prima ancora che da magistrato…". Sono le parole di Ilda Boccassini, l'ex Procuratore aggiunto di Milano, che continua la sua deposizione al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio.