Nagorno: Mattarella, 'auspichiamo rapida soluzione politica'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Con il Presidente della Repubblica dell'dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, "abbiamo parlato della ricerca di una soluzione stabile e duratura per il Nagorno Karabakh, che per l'Italia riveste grande rilevanza. Sosteniamo i negoziati esistenti nella speranza che si arrivi in tempi solleciti ad una definizione amichevole che non che può che essere politica e certamente non militare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.