Nomine: Buffagni attacca Renzi, 'lui pensa a quelle noi a far ripartire Paese'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Questo è un paese in cui si deve parlare del genio di Rignano sull'Arno, ho letto che è molto agitato, a me ha anche un po' stufato, io voglio parlare di un Paese che riparte, non del Paese dei cavalli, delle noie, delle burocrazie, del rompere le scatole sempre e comunque che piace a Renzi. Io ho visto che Renzi è molto preoccupato del tema nomine: va bene, sono importanti, ma prima di parlare di nomi credi che questo paese e soprattutto il governo debba dibattere su cosa vogliamo che queste imprese realizzino, qual è l'orizzonte nel quale le nostre imprese di Stato devono sviluppare il futuro e la crescita sostenibile di questo Paese". Attacco frontale di Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico e uomo di prima linea nel M5S sulla gestione del dossier nomine, al leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

In una diretta Facebook in cui rivendica i meriti del M5S nella ricostruzione del ponte di Genova -"è doveroso ricordare che lo dobbiamo a Toninelli, che ha fatto un grandissimo lavoro insieme a tutto il governo Conte- Buffagni invita a "continuare a parlare di temi, contenuti, perché altrimenti distruggiamo il Paese.

Siamo il paese di Leonardo Da Vinci che è diventato a un certo punto il paese degli Scilipoti, della mafia… ecco noi stiamo dall'altra parte. Di quello che rompe le scatole sulla prescrizione – dice con un nuovo affondo al leader di Iv – ne ho un po' piene le scatole. Lavoriamo tutti per un'Italia che riparta davvero".