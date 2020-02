Palermo: da Regione 250mila euro per caserma Carabinieri San Mauro Castelverde

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Circa 250mila euro per la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha formalizzato il decreto di finanziamento. "Il governo Musumeci – afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – prosegue nella campagna di finanziamenti e cantieri a tutela del patrimonio pubblico dei luoghi di lavoro delle forze dell'ordine. Il risanamento della caserma di San Mauro Castelverde costituisce un concreto segnale di sostegno ai presidi di legalità sul territorio palermitano. Adesso il Comune avrà sei mesi di tempo per espletare la gara d'appalto e consegnare i lavori".