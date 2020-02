Rdc: Gualtieri, ‘giusto che ci sia, va migliorata’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo fatto bene a non contrastare il Reddito di cittadinanza. Uno strumento di contrasto alla povertà c’è in tutta Europa ed è giusto che ci sia. Tra l’altro noi lo abbiamo introdotto per primi con il Rei, è una cosa giusta. Dopodiché, diciamo che questa misura va migliorata”. Lo ha detto Roberto Gualtieri in un incontro elettorale con Goffredo Bettini e Enrico Gasbarra.