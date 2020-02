Roma: Gualtieri, 'a Italia serve capitale forte, altri paesi Ue investono molto'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Tutti i grandi paesi europei investono molto sulle loro capitali. Roma è stata un po' messa da parte nel dibattito nazionale e l'Italia è più debole se non ha una capitale forte. Quindi forse se si chiede al ministro dell'Economia di essere anche uno dei parlamentari di Roma si chiede al governo: pensa di più a Roma e mettila più al centro dei tuoi progetti". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in un'intervista 'Fanpage' in merito alla sua candidatura alle elezioni suppletive a Roma.

"Sono stato onorato. Non ci pensavo molto", spiega Gualtieri in merito alla sua candidatura. "Penso che forse la ragione per cui mi è stato chiesto di affrontare questa sfida è quella di provare a dare un po' più di forza all'esigenza di recuperare un grande progetto per Roma", sottolinea il ministro.