Sicilia: Anas, 'viadotto Imera percorribile entro maggio'

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Il viadotto Imera sarà percorribile entro aprile-maggio di quest'anno. A ribadirlo è Anas che, con una nota, chiarisce la differenza fra i lavori a Genova e quelli sul viadotto dell'autostrada A19 Palermo-Catania. "In riferimento a dichiarazioni o notizie diffuse nelle ultime ore sulle differenze tra l’iter per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, a Genova, e il viadotto Imera, in Sicilia – si legge – Anas intende ribadire che il cantiere in Liguria ha potuto beneficiare di deroghe alle normali procedure, mentre quello sull’autostrada A19 Palermo-Catania ha seguito le procedure ordinarie, secondo il quadro di riferimento normativo vigente".

Anas sottolinea inoltre che per quanto riguarda il viadotto Imera "il concreto avvio dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria della gara d’appalto è avvenuto a maggio 2018 e la nuova opera sarà percorribile al massimo dopo due anni, ovvero entro aprile-maggio prossimi.

La ricostruzione, quindi, non è ferma: i lavori procedono come da cronoprogramma sebbene questo abbia subìto uno slittamento di qualche mese, in parte a causa delle avversità meteorologiche dell’inverno 2018-2019, che hanno rallentato la realizzazione delle opere di fondazione, ma soprattutto al ritardato avvio del varo dell’impalcato metallico, causato da sopravvenute difficoltà finanziarie del fornitore della carpenteria metallica per le travi che ha presentato istanza di concordato". L'azienda ricorda inoltre che dopo la frana che causò la chiusura del viadotto, attraverso procedure commissariali Anas realizzò il bypass provvisorio in soli sette mesi.