Tap: Mattarella, ‘contributo a stabilità Caspio-Mediterraneo’ (2)

(Adnkronos) – Mattarella ha sottolineato la "crescente collaborazione economica e commerciale" tra i due Stati. "In questo ambito si inserisce l'impegno che abbiamo svolto per la realizzazione del corridoio meridionale del gas, con la conclusione dei lavori del Tap. Questo non soltanto intensifica la collaborazione tra Azerbaigian e Italia, ma è anche un contributo alla stabilità e allo sviluppo delle relazioni tra l'area del Caspio e l'area del Mediterraneo. Vorrei sottolineare l'approccio positivo che l'Azerbaigian sviluppa sul piano energetico, un atteggiamento inclusivo e di apertura alla collaborazione con tutti. E' un esempio nella comunità internazionale che desidero sottolineare".