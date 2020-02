Coronavirus: De Poli, 'governo riferisca in Parlamento, evitare altri contagi'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Il governo riferisca in Aula sulla questione coronavirus. I sei casi segnalati in Lombardia, evidentemente, mettono in evidenza carenze nel sistema di controlli e di prevenzione messo in atto dalle autorità competenti". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"La prima domanda che ci facciamo: quali sono stati gli spostamenti dei 6 contagiati? E' necessario altresì ampliare la quarantena -aggiunge l'esponente centrista- rendendola obbligatoria soprattutto per chi arriva dalla Cina o da luoghi potenzialmente a rischio, proprio per evitare altri contagi e scongiurare un'emergenza sanitaria".