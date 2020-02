Coronavirus: Le Maire, 'potrebbe avere impatto di 0,1 punto su pil Francia'

Parigi, 21 gen. (Adnkronos) – "L'emergenza coronavirus potrebbe avere un impatto di 0,1 punto sulla crescita economica francese nel 2020 in funzione della sua durata e della sua ampiezza. Seguiamo la situazione giorno dopo giorno". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire che oggi ha fatto il punto della situazione con gli operatori economici francesi sull'impatto del coronavirus sull'economia francese.

L'emergenza coronavirus, aggiunge, "avrà delle conseguenze per le aziende che dipendono degli approvvigionamenti dall'estero. Al di la delle misure immediate ci impegnano ad una riflessione sulla sicurezza degli approvvigionamenti per le filiere strategiche", rileva Le Maire.

"Per le aziende che avranno delle difficoltà importante – sottolinea Le Maire – le accompagneremo con diverse misure come ad esempio la possibilità di ricorrere alla disoccupazione parziale".