Coronavirus: Renzi, 'vicini a contagiati, si ascoltino esperti come Burioni che non sbaglia'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Nella drammatica vicenda di Codogno tutto il nostro affetto a contagiati e famiglie. Una considerazione: in questa vicenda Roberto Burioni non ha sbagliato un colpo. La serietà di uno come Burioni fa sperare in un futuro di cultura e ricerca e non di populismo e ignoranza". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.