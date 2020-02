Coronavirus: Zoffili, 'lunedì Comitato Schengen, sospendere accordo'**

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Da settimane si chiede di valutare la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen per poter mettere in campo controlli sanitari adeguati ai valichi di terra e nelle stazioni. Si tratta di una misura sempre più urgente, soprattutto alla luce dei nuovi contagi in Lombardia, a cui il governo deve al più presto provvedere. Per questo ho convocato per lunedì prossimo, alle ore 13.00, una riunione urgente del Comitato bicamerale Schengen a Palazzo San Macuto, con all'ordine del giorno una discussione e annessa valutazione sulla necessità di sospensione del Trattato. Spero che il governo e le altre forze politiche vorranno affrontare la questione senza escludere nessuna opzione". Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato della Lega e presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e immigrazione