Governo: Spadafora, 'non credo rischio crisi, non inviteremo Renzi ad uscire'

Roma, 21 feb(Adnkronos) – "Non credo che la settimana prossima ci sia rischio" di una crisi di governo, "voglio vedere i nostri colleghi di Italia viva che decidono di assumersi la responsabilità di mandare a casa questo governo e di andare ad elezioni con tutto quello che ne consegue mandando il Paese in una sorta di anarchia. Non saremo noi ad invitare Renzi ad andare all'opposizione". Lo dice il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Stasera Italia', su Retequattro.