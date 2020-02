Mafia: boss Graviano, 'Non ho mai conosciuto Marcello Dell'Utri'

Reggio Calabria, 21 feb. (Adnkronos) – "Io non ho mai conosciuto Marcello Dell'Utri". Lo ha detto il boss Giuseppe Graviano rispondendo alle domande dell'avvocato Antonio Ingroia nel processo sulla 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria. Ingroia, che in passato lo aveva interrogato da pm, oggi è in veste di legale di parte civile. Di più Graviano, imputato nel processo, non ha voluto aggiungere. Alla domanda se ha conosciuto Silvio Berlusconi ha replicato secco: "Ho già risposto al pm su questo, non mi ripeta le stesse domande, perché mi stanco e mi calano gli zuccheri…".