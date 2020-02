Coronavirus: Corte Appello Milano, 'a casa magistrati e dipendenti Comuni focolaio' (2)

(Adnkronos) – Nel provvedimento della Corte d'Appello di Milano sono citati i Comuni del cluster di infezione da Coronavirus, elenco che potrebbe allargarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni. In particolare, sono invitati a non recarsi in Tribunale e nei vari uffici giudiziari i dipendenti e i togati che risiedono a Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.