Coronavirus: Corte Appello Milano, 'a casa magistrati e dipendenti Comuni focolaio'

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Corte d'Appello di Milano Marina Tavassi ha disposto che in via precauzionale che magistrati, personale amministrativo e tutte le persone che svolgono stage formativi negli uffici giudiziari, e che provengono dai Comuni del "cluster di infezione" del Coronavirus, si astengano dal lavoro in tutti gli uffici del distretto "sino a nuove indicazione". E' quanto riporta un provvedimento organizzativo della Corte d'Appello di Milano datato 22 febbraio, sulla base dell'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia.