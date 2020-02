Coronavirus: sindaco Sesto, 'virus a Milano, opportuno alzare allerta'

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Con il caso di un paziente residente a Sesto San Giovanni che ha contratto il Coronavirus ed è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano "siamo entrati ufficialmente a Milano, c'è un aumento esponenziale, ed è opportuno alzare l'allerta". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. La cittadina fa parte della città metropolitana di Milano e confina con il Comune, tanto da avere una fermata della metropolitana. "Non sono preoccupato ma non bisogna sottovalutare la situazione, meglio prevenire certe situazioni", aggiunge. Alla domanda se qualcosa avrebbe potuto essere studiato meglio nelle ultime settimane per evitare il contagio, "adesso pensiamo a risolvere il problema", risponde.