Pd: Boldrini, 'bene elezione Cuppi a presidenza'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Sono molto contenta per l’elezione della sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi al ruolo di presidente del Partito democratico Questa decisione interpreta in pieno il senso e la necessità di un’apertura non più rimandabile. Interpreta anche un protagonismo femminile che aiuterà -come auspicato dal segretario Nicola Zingaretti- a sconfiggere la cultura patriarcale". Lo afferma Laura Boldrini.

"Sono convinta -aggiunge- che Valentina saprà svolgere al meglio il suo incarico incarnando i valori e i principi di quelle realtà sociali che fino ad oggi non si sono sentite rappresentate".