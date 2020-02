Rai: Meloni, 'solidarietà a Sangiuliano per campagna denigratoria'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Solidarietà al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, oggetto di una campagna denigratoria senza precedenti messa in piedi dalla solita sinistra che non tollera chi la pensa diversamente e pretende per se il monopolio dell'informazione". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Un vero e proprio linciaggio -aggiunge- al quale si aggiunge l'incomprensibile delibera dell'Agcom, un organo di garanzia che dovrebbe occuparsi di far rispettare le più elementari regole sui tempi del pluralismo violate sistematicamente da molte testate, anche del servizio pubblico, ma che invece preferisce sindacare le scelte editoriali e giornalistiche di un tg".