Rugby: Sei Nazioni, The Kolors aprono Peroni Terzo Tempo Village (2)

(Adnkronos) – Peroni sostiene, infatti, le partnership siglate da FIR sul territorio. Quella con AMA per la presenza di isole ecologiche all’interno del Peroni Village; con AIC, Associazione Italiana Celiachia, per la sensibilizzazione al tema della celiachia con Peroni Senza Glutine; con ATAC per il potenziamento dei mezzi pubblici che permettano a tutti di raggiungere il Parco del Foro Italico e, non ultima, quella che richiama ad una forte responsabilità sociale con il coinvolgimento di RETAKE ROMA, i cui volontari hanno sensibilizzato il pubblico presente ad un consumo responsabile e sostenibile.

Tante le attrattive che, prima e dopo la partita, hanno intrattenuto i tantissimi tifosi, italiani e scozzesi, accorsi al Peroni Terzo Tempo Village. Anche quest’anno l’evento nell’evento vuole trasmettere i valori più profondi del rugby e dello sport: fair play e condivisione.

Vincitori e vinti festeggeranno l’esito della partita con un forte spirito d’aggregazione e tanta buona birra, in pieno stile Peroni Terzo Tempo, ma con un occhio ad ambiente e sostenibilità.

Il Peroni Terzo Tempo si conferma come un momento fatto di rispetto e gioia di vivere in cui è possibile superare tutte le differenze e le rivalità. Un momento che ci deve essere sempre, in tutti gli sport come nella vita.