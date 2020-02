Sicurezza: Zingaretti, 'superare senza se e senza ma i dl propaganda di Salvini'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Superare senza se e senza ma i decreti propaganda di Salvini. Basta subalternità". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del Pd. "Perchè di sicurezza in quei decreti non c'è assolutamente nulla. Sono decreti approvati per la paura non per la sicurezza".