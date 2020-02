Trapani: 17 dosi di cocaina in casa, arrestato

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – Diciassette dosi di cocaina, pronte per essere vendute, e 10 grammi di marijuana, suddivisi in quattro dosi, sono state trovate dai carabinieri durante un blitz antidroga nell'appartamento di un 65enne di Marsala (Trapani). Salvatore Maggio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, i militari, coadiuvati dal cane Ulisse, hanno trovato anche un bilancino di precisione, 3700 euro in contante e un block notes con nomi e cifre, verosimilmente riconducibili alla compravendita della droga, che è al vaglio degli investigatori.