Coronavirus: Crimi, 'ora pensare solo a salute cittadini'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Le misure varate ieri sera dal governo durante il Consiglio dei ministri "sono state introdotte sulla base di nozioni tecnico-scientifiche, adottando criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità. Tutto questo è stato fatto solo ed esclusivamente per preservare la salute dei nostri cittadini. È sempre stato il nostro obiettivo, e ora più che mai non dobbiamo pensare ad altro". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.