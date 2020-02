Coronavirus: Fi a Fico, 'subito decreto in aula, rinviare dl intercettazioni'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – – "L’Italia è il primo Paese europeo per numero di contagiati: più di 100 contagiati su 60 milioni di abitanti. Negli Usa solo 35 contagiati su 350 milioni di persone. È innegabile che qualcuno abbia sbagliato qualcosa". Così Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia e Vicepresidente della commissione Finanze della Camera, nel corso della presentazione del nuovo coordinamento di Forza Italia in una nota.

"Ma Forza Italia, forza seria e responsabile, come ha sempre fatto, anziché alimentare le polemiche, ha avanzato proposte concrete che in parte sembra siano state accolte nel decreto appena varato dal governo".

"Ora chiediamo al presidente Fico di convocare con urgenza la Camera, non per discutere il decreto sulle intercettazioni, come ha fatto, ma per esaminare il decreto inerente il Coronavirus: questa è la vera emergenza nel Paese e quindi lo deve essere anche in Parlamento.

Convertiamo subito il decreto e inseriamo al suo interno anche il sostegno economico per tutte le attività lavorative interessate, anche per i lavoratori autonomi. Vanno subito sospesi tutti gli adempimenti tributari per i contribuenti ed i professionisti che ricadono nelle zone sottoposte in quarantena”.