Carnevale di Viareggio, da collaborazione con Kinder spazio intrattenimento famiglie

Viareggio, 20 feb. (Adnkronos) – "La collaborazione è nata su questa spiaggia, proprio alle nostre spalle: i dirigenti erano una manifestazione, abbiamo fatto la proposta ed è nata una partnership: danno tanta gioia ai bambini con lo stand Kinder, oltre a dare tutti i giorni anche un ricovero fantastico per le famiglie e i più piccoli". Così Maria Lina Marcucci, presidente della fondazione Carnevale di Viareggio, raccontando della collaborazione con Kinder che per il secondo anno consecutivo ha animato gli spazi del 'corner Kinder' sul lungomare di Viareggio, con attività, giochi e tradizione, quella della pentolaccia, dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Un punto d'incontro il corner Kinder e di intrattenimento dove oggi, prima della sfilata del Giovedi grasso, hanno fatto tappa anche la showgirl Alessia Mancini, con il marito Flavio Montrucchio e due figli."Per me è la prima volta al Carnevale di Viareggio, l'ho sempre seguito in tv, è un'emozione -racconta lei- questa mattina ci siamo divertiti allo stand". "Un'occasione importante – aggiunge Montrucchio – per chi ha la volontà di passare il carnevale in famiglia, con i figli, per trovare il divertimento con qualcosa che piace sia a loro che a noi".