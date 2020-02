Coronavirus: Conad, nel weekend vendite +20-25% in zone interessate**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Impennata delle vendite nei supermercati del gruppo Conad nelle zone interessate dall'emergenza coronavirus in Italia ossia in bassa Lombardia e in Emilia, nelle zone di Parma e di Piacenza. In quelle aree, riferisce il gruppo all'Adnkronos, le vendite hanno registrato un aumento del 20-25% nel weekend. Nelle altre aree del Paese non si sono registrati impatti rilevanti.