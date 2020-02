Coronavirus: Faraone, 'responsabilità e unità, da Iv proposte a sostegno economia'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "C’è una crisi sanitaria delicata, e di questo ci stiamo occupando con grande responsabilità e unità, a questa si aggiunge anche uno scenario di crisi economica da non sottovalutare. Da ieri ricevo telefonate da numerosi imprenditori, titolari agenzie di viaggio, ristoratori, commercianti, lavoratori, tutti molto preoccupati delle ricadute negative sull’economia". Lo scrive in un post su Fb il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Le misure che il governo sta assumendo per contenere il coronavirus sono necessarie, così come indispensabile sarà sostenere economicamente tutti i cittadini che stanno subendo un danno da questa crisi. Vorrei rassicurare tutti, proporremo al governo e in parlamento iniziative che vanno in questa direzione", conclude.