Coronavirus: fonti Mise, in nuovo dl accesso a fondo garanzia pmi e stop bollette zona rossa**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Accesso facilitato al fondo garanzia piccole e medie imprese; sospensioni pagamenti contratti somministrazione energia elettrica; sospensione pagamento forniture gas; contributi per la ripresa delle attività in caso di accertato danno; indennizzi anche alle imprese che hanno subito danni indiretti; sospensione dei termini per gli adempimenti societari. Sono queste, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicino al ministero dello Sviluppo economico, le misure allo studio del Governo per far fronte all'emergenza coronavirus e sostenere le famiglie e le imprese della zona rossa che dovrebbero essere inserite in un nuovo decreto legge.