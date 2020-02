Coronavirus: Gelmini, 'subito dl con aiuti economici, stop tasse bollette mutui'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Bisogna agire con determinazione per salvaguardare la salute dei cittadini, ma il Coronavirus sta già avendo forti ricadute economiche nel nostro Paese. Occorre approvare subito il decreto con gli aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti: come prime misure congeliamo il pagamento delle tasse, delle bollette e dei mutui". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Ci sono settori – il commercio, la ristorazione, il turismo, la moda – gravemente interessati da questa crisi nazionale e globale. Il governo, coinvolgendo opposizioni e Parlamento, deve dar loro risposte concrete e immediate. Siamo in una situazione straordinaria e straordinarie dovranno essere le iniziative a sostegno dei comparti in difficoltà”, conclude.