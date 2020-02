Coronavirus: Guillou (Naval group), 'no impatto economico, tuteliamo dipendenti'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Naval Group non è preoccupato al momento per le eventuali ripercussioni economiche e industriali legate all'emergenza coronavirus. "Siamo sereni. La nostra supply chain non è impattata per quanto riguarda le nostre attività industriali. Siamo invece monitorando con estrema vigilanza il nostro personale e abbiamo ridotto i viaggi in Asia che non sono indispensabili", sottolinea il Ceo di Naval Group ai microfoni della tv all news francese Bfm. "Siamo concentrati nella protezione dei nostri dipendenti", aggiunge. A livello economico e industriale "non abbiamo preoccupazioni", aggiunge.