Coronavirus: in Esselunga al lavoro su emergenza, 'situazione sotto controllo'**

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Esselunga è al lavoro per risolvere l'emergenza rifornimenti scatenata dalla corsa ai supermercati che ieri ha esaurito le scorte in molti negozi della catena a Milano per la paura di una quarantena da Coronavirus. "Stiamo risolvendo le problematiche legate ai rifornimenti, c'è stata un enorme affluenza di clienti a cui non eravamo preparati", spiegano all'Adnkronos fonti del gruppo. Al momento, la situazione sarebbe sotto controllo. Il servizio online è andato in tilt ieri in più occasioni proprio per la grande affluenza sul sito, che ora ha ripreso a funzionare. I tempi di consegna non saranno immediati, spiegano ancora dal gruppo, ma non ci sono allarmismi né disfunzioni.