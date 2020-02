Coronavirus: liceo Codogno, ridurre verifiche e programmi via registro elettronico

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Concordare con gli studenti un programma tramite il registro elettronico o la googleclassroom e consegnare materiali di studio, approfondimento ed esercizi. E "rivedere anche numero complessivo e tipologia delle verifiche, prevedendone una riduzione proporzionale alle esigenze dettate dalla situazione assolutamente straordinaria". E' l'invito rivolto dalla dirigente scolatisca del liceo statale 'G. Novello' di Codogno, Valentina Gambarini, in una circolare rivolta ai docenti. L’attività didattica dell'istituto è stata sospesa dopo l'emergenza coronavirus che vede nel Comune lodigiano uno dei focolai di diffusione.

"Confrontandomi con il dirigente dell’At di Lodi, dottor Yuri Coppi, in merito alla gestione della situazione straordinaria, ho ricevuto l’indicazione di pianificare forme di didattica a distanza per i nostri studenti, non tanto in relazione alla validità dell’anno scolastico, ma alla loro preparazione complessiva, in particolare per gli alunni delle classi quinte che dovranno sostenere l’esame di Stato", scrive la dirigente nella circolare.

"Si possono utilizzare diversi sistemi di comunicazione che sostituiscano l’attività in classe".

Da dopodomani, mercoledì 26 febbraio, giorno in cui avrebbe dovuto riprendere l’attività didattica regolare, i docenti sono invitati a concordare con gli studenti delle vostre classi un programma tramite il registro elettronico o la googleclassroom.