Coronavirus: raffica di disdette e eventi annullati a Milano dopo ordinanza (2)

(Adnkronos) – Per le mostre, dopo la decisione del Mibact di sospendere le domeniche gratuite, è una disdetta continua. Non ci sarà, ad esempio la mostra “La fotografia di ricerca in Lombardia e in Italia”, prevista a Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale. E' rinviata la B2B Marketing Conference; annullato il convegno organizzato da Equita in Bocconi – che sarà chiusa come tutte le altre università lombarde; è sospeso il convegno di Assoedilizia, così anche un evento di Deloitte sull'arte programmato per mercoledì. Bayer ha rinviato un evento che avrebbe dovuto tenere in provincia di Pavia e, sempre mercoledì, non ci sarà più la presentazione della 'Relazione annuale sull’antisemitismo in Italia' 2019. E' rinviato, ugualmente, il convegno dedicato a Craxi previsto domani sera nella sala Alessi di Palazzo Marino.