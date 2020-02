Coronavirus: Santambrogio (Végé), 'prezzi prodotti prima necessità inalterati'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "In tutti i nostri punti di vendita, i prezzi dei prodotti di prima necessità sono rimasti inalterati e così rimarranno, anzi aumenteremo la pressione promozionale". Così Giorgio Santambrogio, l'ad Amministratore Delegato di gruppo VéGé (Metro, Bennet, iper tosano, gruppo Arena…) in merito all'assalto ai supermercati per l'emergenza Coronavirus. "Tutti gli imprenditori di Gruppo VéGé, come sempre, lavorano alacremente per garantire un servizio efficiente e di qualità a tutti i nostri clienti, e questa situazione non fa naturalmente eccezione", sottolinea.