Coronavirus: smart working per i 1.600 dipendenti di Aon in Italia

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Aon ha previsto lo smartworking per tutti i suoi 1.600 dipendenti in Italia per l'emergenza Coroavirus a Milano e in Lombardia. Si tratta di una "misura precauzionale a tutela dei suoi dipendenti e di tutte le comunità in cui opera", spiega la nota.

"La società ha deciso di adottare la formula dello smart working anche nelle aree non interessate al momento dal contagio del virus, per il senso di responsabilità che la contraddistingue nei confronti delle comunità in cui opera e di cui si sente parte attiva", spiega la società di consulenza. Annullate anche tutte le riunioni interne e la partecipazione ad eventi esterni, oltre che trasferte, riunioni e meeting, riprogrammati attraverso conference call e via Skype.

Aon ha anche intrapreso azioni di prevenzione nei confronti dei suoi fornitori.