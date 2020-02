Governo; domani Fraccaro a presentazione Rapporto su periferie

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Domani alle ore 11 il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, interverrà alla presentazione del quinto 'Rapporto sulle città – Politiche urbane per le periferie' curato da Urban@it. Verranno illustrati i risultati del Programma straordinario per le periferie che è gestito dalla Presidenza del Consiglio. L’appuntamento è presso la Sala degli Atti parlamentari, in piazza della Minerva 38.