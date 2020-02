Mafia: dopo 37 anni torna la marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia (2)

(Adnkronos) – A partecipare saranno professori e cittadini che nel 1983 erano studenti, in un passaggio di testimone nell'impegno civico: tutti chiederanno libertà per il ricercatore recluso in Egitto Patrick Zaki e verità per Giulio Regeni, come per tutti i delitti politico-mafiosi delle guerre di mafia del nostro Paese. Infine, dalla piazza Matrice di Casteldaccia, ci saranno i saluti del presidente del centro Pio La Torre Vito Lo Monaco, della coordinatrice della Rete Bab El Gherib Maria Grazia Pipitone, del sindaco metropolitano Leoluca Orlando e di don Cosimo Scordato.

Alla manifestazione hanno aderito: Cgil, Cisl, Uil, Acli, Arcidiocesi, Chiese locali, Città Metropolitana e Comuni di Altavilla, Bagheria, Baucina, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia, Villabate, Erripa centro studi “Achille Grandi”, Anpi sezione di Bagheria, Associazione 'Officina Cambiamenti' di Casteldaccia, Caritas diocesana, Consulta giovanile di Bagheria, Rotary distrettuale, Gal metropoli Est, Casa dei Giovani, e le seguenti associazioni antimafia – Centro studi Borsellino, Fondazione Chinnici, Fondazione Costa, Fondazione Falcone, Celm, Centro studi Impastato e No Mafia Memorial, Libera.