Milano: consiglio comunale nel pomeriggio, a porte chiuse

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Il consiglio comunale di Milano si terrà come previsto, questo pomeriggio alle 16.30, ma la seduta si svolgerà a porte chiuse. Il comune fa sapere che i lavori "si apriranno con gli interventi ‘liberi’ dei consiglieri (ex art. 21) per il tempo massimo di un’ora. A seguire la prosecuzione degli argomenti residuati dalla precedente seduta".