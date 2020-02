Coronavirus: Allianz Ig, forte impatto su Italia, verso recessione in I trim

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – L’impatto della diffusione del coronavirus in Italia, "fino a questo momento limitato alle regioni settentrionali, sull’economia del nostro Paese sarà senza alcun dubbio molto importante". Il quarto trimestre del 2019 si era già chiuso con un segno negativo e per quanto riguarda il primo trimestre del 2020 "è presumibile ritenere che lo sarà altrettanto", portando quindi l'Italia "tecnicamente in recessione". Lo afferma Massimiliano Maxia, Senior Fixed Income Product Specialist di Allianza Global investors, in un report sulle conseguenze economiche del coronavirus in Italia.

"Il fatto che siano state colpite le regioni più importanti nella contribuzione al prodotto interno lordo avrà un effetto ovviamente ancora più negativo su questo scenario". Ancora difficile l'impatto della contrazione dell'economia, anche se alcune stime parlano di una crescita negativa per il primo trimestre tra lo 0,5% e l’1% annualizzata.

"Di fatto oggi buona parte delle attività produttive e commerciali del nostro Paese sono ferme con conseguenze sicuramente ancora molto incerte, pensiamo per esempio alle conseguenze sul turismo, e quindi il quadro sarà più chiaro solo nelle prossime settimane, quando comunque ci auguriamo che la situazione si sarà stabilizzata o sarà auspicabilmente in via di miglioramento", continua Maxia.

La reazione di ieri dei mercati azionari europei e di quello italiano in particolare "non può ritenersi quindi una sorpresa, dato il susseguirsi delle negative notizie e la drasticità delle misure prese dal governo italiano nel tentativo di arginare la diffusione del virus. Il sentiment degli investitori nel brevissimo termine riteniamo sia destinato a rimanere negativo sui listini globali, e quindi non solo su quello domestico, data la situazione di enorme incertezza", conclude.