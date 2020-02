Coronavirus: blog M5S, 'stop tasse in regioni emergenza' (2)

(Adnkronos) – "Tra le proposte allo studio ci saranno l’accesso facilitato al fondo garanzia piccole e medie imprese, la sospensione dei pagamenti su energia elettrica e forniture gas, contributi per la ripresa delle attività in caso di accertato danno, indennizzi anche alle imprese che hanno subito danni indiretti e altre misure saranno messe in campo, dal sostegno al telelavoro per consentire la ripresa di alcune attività, alle misure economiche a sostegno di tutto il settore produttivo e dei servizi, a partire da quello turistico, che sta subendo danni incalcolabili, fino a quello industriale e non solo per le c.d. aree rosse visto che gli effetti stanno dilagando sul nord Italia. Non lasceremo solo nessuno. Continuiamo a lavorare a testa bassa e senza proclami per garantire il massimo supporto".